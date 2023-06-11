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Китайська поліція затримала Мессі в аеропорту

Аргентинця відпустили, оформивши прискорену візу
Вчора 23:58 719 0
Китайська поліція затримала Мессі в аеропорту
Фото: Getty Images

Джерело - Tribuna.com.en..

Китайська поліція затримала Ліонеля Мессі в аеропорту під час перевірки документів.

Про це повідомляє tribuna.com.en.

Мессі прилетів у Пекін зі своїм іспанським паспортом - громадяни цієї країни повинні мати візу, щоб прибути у країну. Свій аргентинський паспорт Ліонель не взяв із собою.

Іспанці можуть вільно прибувати до Тайваня - Мессі вважав, що це територія Китаю, тому заздалегідь не подавав запит на отримання додаткових документів.

Лео вдалося все пояснити представникам поліції – його у підсумку відпустили, оформивши прискорену візу.

У Пекіні збірна Аргентини 15 червня проведе контрольний матч проти Австралії.

Напередодні Інтер Маямі анонсував трансфер Мессі.

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