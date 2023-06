Гвардіола допрацює до кінця контракт з Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не має наміру брати паузу у тренерській кар’єрі після перемоги у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє The Times.

Іспанський фахівець допрацює до кінця свій контракт з клубом, який чинний ще 2 роки.

