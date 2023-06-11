Головне
Збірна України поступилася Казахстану у фіналі чемпіонату світу з сокки
Сьогодні 21:59 94
Феррарі вперше з 1965 року виграла 24 години Ле-Ману
Сьогодні 21:14 130
Родрі - найкращий гравець сезону в Лізі чемпіонів
Сьогодні 20:59 196
Джокович виграв рекордний 23-й Grand Slam у кар'єрі
Сьогодні 20:05 233
Голанд та Вінісіус - у символічній збірній сезону Ліги чемпіонів
Сьогодні 19:54 179
Джокович у 3 сетах переграв Рууда в Ролан Гаррос
Сьогодні 19:28 318
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч
Сьогодні 19:18 1134
Гвардіола вийшов на друге місце за кількістю трофеїв серед тренерів
Сьогодні 18:43 820
4 роки тому збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу U-20
Сьогодні 13:48 475
Рекорди та цифри фіналу Ліги чемпіонів - 2022/23
Сьогодні 13:29 657
Прямі трансляції

Гвардіола допрацює до кінця контракт з Манчестер Сіті

Угода Гвардіоли з Сіті розрахована до 2025 року
Сьогодні 21:30 180 0
Гвардіола допрацює до кінця контракт з Манчестер Сіті
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не має наміру брати паузу у тренерській кар’єрі після перемоги у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє The Times.

Іспанський фахівець допрацює до кінця свій контракт з клубом, який чинний ще 2 роки.

Нагадаємо, Гвардіола вийшов на друге місце за кількістю трофеїв серед тренерів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу-2023 з сокки Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу-2023 з сокки 5881
Остання легендарна гра Шевченка: 11 років тому Україна перемогла Швецію на Євро-2012 Остання легендарна гра Шевченка: 11 років тому Україна перемогла Швецію на Євро-2012 2558
Президент Вереса обрав фаворита на посаду головного тренера Президент Вереса обрав фаворита на посаду головного тренера 1505
Дерев’янченко поступився Мунгуя у бою за вакантний пояс WBC Silver Дерев’янченко поступився Мунгуя у бою за вакантний пояс WBC Silver 1665
Лопес: Далі закінчення кар’єри, я трохи втомився Лопес: Далі закінчення кар’єри, я трохи втомився 1533
Манчестер Сіті - Інтер 1:0. Як це було Манчестер Сіті - Інтер 1:0. Як це було 8865
Рекомендуємо
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 24652
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 12926
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 33568 5
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12737 2
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 26481
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 282893