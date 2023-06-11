Гвардіола допрацює до кінця контракт з Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не має наміру брати паузу у тренерській кар’єрі після перемоги у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє The Times.
Іспанський фахівець допрацює до кінця свій контракт з клубом, який чинний ще 2 роки.
Pep Guardiola will remain in charge of Manchester City for the final two years of his contract and has no intention of walking away from the club this summerhttps://t.co/nfqq8Y4ZFz— Times Sport (@TimesSport) June 11, 2023
Нагадаємо, Гвардіола вийшов на друге місце за кількістю трофеїв серед тренерів.
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