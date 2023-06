Гвардіола вийшов на друге місце за кількістю трофеїв серед тренерів

Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола виграв 35-й трофей у тренерській кар'єри, здобувши титул переможця Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті.

Про це повідомляє 433.

За кількістю титулів іспанець зрівнявся з головним тренером Динамо Мірчею Луческу. До найбільш титулованого тренера в історії футболу, сера Алекса Фергюсона - 13 трофеїв.

Четверте місце залишається за колишнім наставником Динамо та збірної України Валерієм Васильовичем Лобановським. Свого часу він здобув 29 трофеїв.

Pep Guardiola is now the second most decorated manager of all-time. 🏆



He’s been managing for only 1️⃣4️⃣ seasons 🤯 pic.twitter.com/iD0iWBU5BX