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Гвардіола вийшов на друге місце за кількістю трофеїв серед тренерів

За кількістю титулів іспанець зрівнявся з головним тренером Динамо Мірчею Луческу
Сьогодні 18:43 421 0
Гвардіола вийшов на друге місце за кількістю трофеїв серед тренерів
Фото: Getty Images
#Жузеп Гвардіола, #Мірча Луческу, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола виграв 35-й трофей у тренерській кар'єри, здобувши титул переможця Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті.

Про це повідомляє 433.

За кількістю титулів іспанець зрівнявся з головним тренером Динамо Мірчею Луческу. До найбільш титулованого тренера в історії футболу, сера Алекса Фергюсона - 13 трофеїв.

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Четверте місце залишається за колишнім наставником Динамо та збірної України Валерієм Васильовичем Лобановським. Свого часу він здобув 29 трофеїв.

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