Гріліш: Я зіграв жахливо, але зараз мені байдуже

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш зіграв не найкращий матч з Інтером у фіналі Ліги чемпіонів (1:0).
Про це розповів сам футболіст у коментарі для BT Sport.
"Це те, заради чого ти працюєш все життя. Я такий щасливий. Я зіграв жахливо, але зараз мені байдуже. Виграти требл з цією командою - це особливо.
Усі, хто мене знає, знають, як сильно люблю футбол, це те, над чим працював усе своє життя. Побачивши свою сім’ю тут, відчуваю такий наплив емоцій.
Просто сказав Гвардіолі: "Хочу вам подякувати". Він так сильно довіряв мені. Він геній", - сказав Гріліш.
Раніше визначився найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Манчестер Сіті став 23-м клубом, який виграв Лігу чемпіонів.