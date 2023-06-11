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Гріліш: Я зіграв жахливо, але зараз мені байдуже

Джек Гріліш прокоментував перемогу над Інтером (1:0) у фіналі Ліги чемпіонів.
Сьогодні 14:29 290 0
Гріліш: Я зіграв жахливо, але зараз мені байдуже
#Гріліш, #Інтер, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш зіграв не найкращий матч з Інтером у фіналі Ліги чемпіонів (1:0).

Про це розповів сам футболіст у коментарі для BT Sport.

"Це те, заради чого ти працюєш все життя. Я такий щасливий. Я зіграв жахливо, але зараз мені байдуже. Виграти требл з цією командою - це особливо.

Усі, хто мене знає, знають, як сильно люблю футбол, це те, над чим працював усе своє життя. Побачивши свою сім’ю тут, відчуваю такий наплив емоцій.

Просто сказав Гвардіолі: "Хочу вам подякувати". Він так сильно довіряв мені. Він геній", - сказав Гріліш.

Раніше визначився найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Манчестер Сіті став 23-м клубом, який виграв Лігу чемпіонів.

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