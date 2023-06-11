Визначився найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - uefa.com.
Півзахисника Манчестер Сіті Родрі визнано найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів проти міланського Інтера (1:0).
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
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У вирішальній зустрічі турніру 26-річний іспанець забив єдиний та переможний гол для команди Гвардіоли, відзначившись результативним ударом на 69 хвилині.
"Надавав грі Манчестер Сіті потрібний баланс діями в середній лінії і забив переможний м'яч у фіналі за обмеженої кількості гольових моментів", — прокоментували дії Родрі технічні спостерігачі УЄФА.
Нагадаємо, Манчестер Сіті став 23-м клубом, який виграв Лігу чемпіонів.