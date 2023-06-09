Миколенко: Приємно знову попрацювати з Ребровим

Захисник Евертона розповів про роботу з новим головним тренером збірної України

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної України Віталій Миколенко поділився враженнями від першого тренування під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Враження позитивні, як завжди. Кожен момент, кожну хвилину насолоджуюсь бути в збірній. Новий тренер, нові правила, нова тактика. Стараємось зрозуміти з першої хвилини. Збірна - це збірна, а клуб - це клуб. Не має значення, які успіхи чи негаразди в клубі. Я приїжджаю сюди і насолоджуюсь кожним моментом. Я трошки працював у Динамо з Сергієм Станіславовичем.

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Приємно знову попрацювати. Щасливий, що у нас такий тренерський штаб, який розуміє, як ми маємо грати і розповідає нам про це. По-перше, я хотів би подякувати збірній Німеччини, що вони запросили нас на свій 1000-й матч. Це товариська гра, але це перша гра на цьому зборі, і дуже важливо виконати те, що нам скаже тренерський штаб.

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Головне - представляти свою країну. Як сказав головний тренер, показувати дух, пристрасть в кожному матчі, тому що це збірна України. Всі хлопці прекрасно розуміють, що це збірна. Тут без пристрасті ніхто не приїжджає", - сказав Миколенко.

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