Збірна України прибула до Німеччини

Джерело - УАФ.

Збірна України прилетіла у Бремен, де буде готуватися до матчу проти національної команди Німеччини.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

До німецького Бремена синьо-жовті прибули о 15.30 за місцевим часом. Зважаючи на довгу й виснажливу дорогу, тренерський штаб вирішив провести сьогодні в готелі стретчинг для відновлення.

Перше тренування під керівництвом нового наставника Сергія Реброва відбудеться завтра на полі футбольного центру бременського Вердера.

Склад національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Олександр Сваток (СК "Дніпро-1" Дніпро), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Сергій Кривцов ("Інтер" Маямі, США).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Маліновський ("Олімпік" Марсель, Франція), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція), Владислав Кочергін ("Ракув" Ченстохова, Польща).

Нападники: Артем Довбик (СК "Дніпро-1" Дніпро), Владислав Ванат ("Динамо" Київ), Назарій Русин ("Зоря" Луганськ).

Україна зіграє з Німеччиною у товариському матчі. Гра відбудеться 12 червня у Бремені. Початок о 19:00.

Нагадаємо, відомі транслятори контрольного матчу України проти Німеччини.