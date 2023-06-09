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Матч Суперкубка Німеччини Баварія - Лейпциг відбудеться на Альянц Арені

Поєдинок відбудеться 12 серпня
Сьогодні 20:19 155 0
Матч Суперкубка Німеччини Баварія - Лейпциг відбудеться на Альянц Арені
#Альянц Арена, #Суперкубок Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Альянц Арена прийматиме цьогорічний матч Суперкубка Німеччини.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Поєдинок між Баварією та Лейпцигом відбудеться 12 серпня о 21:45 за київським часом.

Мюнхенці братимуть участь як чинні чемпіони країни, Лейпциг - як володар кубка країни.

Нагадаємо, Баварія підписала Лаймера.

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