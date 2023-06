Матч Суперкубка Німеччини Баварія - Лейпциг відбудеться на Альянц Арені

Альянц Арена прийматиме цьогорічний матч Суперкубка Німеччини.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Поєдинок між Баварією та Лейпцигом відбудеться 12 серпня о 21:45 за київським часом.

Мюнхенці братимуть участь як чинні чемпіони країни, Лейпциг - як володар кубка країни.

Official: The 2023 DFL Super Cup between FC Bayern and RB Leipzig will be played at Allianz Arena



📆 Saturday, August 12 (20:45 CEST)