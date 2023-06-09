Йовічевич міг залишити Україну в 2022 році, поїхавши до Словаччини

Хорватський фахівець був близьким до того, щоб очолити Дунайську Стреду

49-річний хорватський фахівець Ігор Йовічевич міг очолити словацький футбольний клуб Дунайська Стреда навесні 2022 року.

Про це повідомляє Футбол 24.

Коуч навіть дав згоду на переїзд до Словаччини, адже повномасштабне вторгнення росії на територію України ставило під сумнів існування українського футболу. Проте все змінило рішення провести сезон УПЛ 2022/23.

Тоді Йовічевич працював у Дніпрі-1, з якого пішов і приєднався до донецького Шахтаря. У кампанії 2022/23 хорватський фахівець узяв золото УПЛ разом із гірниками.

Раніше повідомлялося, що Шахтар хоче розпрощатися з Йовічевичем і запросити іншого закордонного наставника.