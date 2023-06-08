Джерело - sport.ua.
Керівництво донецького футбольного клубу Шахтаря серйозно розглядає варіант із призначенням Арне Слота на посаду головного тренера команди.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Наразі 44-річний нідерландський фахівець очолює Феєноорд. Раніше повідомлялося, що Слот може очолити Тоттенгем, проте, за інформацією джерела, переговори зі шпорами перервалися після того, як коуч заявив про бажання керувати всіма процесами в клубі.
Слот разом із Феєнордом цього сезону дійшов до чвертьфіналу Ліги Європи, вибивши Шахтар (1:1, 7:1) у 1/8 фіналу, а також виграв чемпіонат Нідерландів.
Цікаво, що у травні 2023 року Арне Слот офіційно продовжив контракт із Феєнордом до літа 2026 року.
Раніше повідомлялося, що хорватський фахівець Ігор Йовічевич залишить донецьку команду.