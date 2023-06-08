Головне
Вест Гем дотиснув Фіорентину та виграв Лігу конференцій
Сьогодні 00:01 924
Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем
Сьогодні 08:24 2097 2
Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА
Сьогодні 07:00 714
Фіорентина - Вест Гем: відео голів і огляд фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 00:51 1093
Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем 1:2. Як це було
Сьогодні 00:01 2102
Фанат Вест Гема розбив голову гравцю Фіорентини під час фіналу Ліги конференцій - ВІДЕО
Вчора 23:17 972
Мессі назвав свій наступний клуб
Вчора 22:36 659
Довбик зацікавив чотири клуби Серії А
Вчора 21:25 727
Мессі – гравець Інтер Маямі - ЗМІ
Вчора 19:12 1971
Будинок батька гравця Динамо заблокувала вода внаслідок трагедії на Каховській ГЕС
Вчора 16:49 3200
Прямі трансляції

Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем

На заміну розглядається наставник луганської Зорі
Сьогодні 08:24 2097 2
Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем
#Шахтар, #Ігор Йовічевич

Джерело - ТаТоТаке.

Донецький Шахтар вирішив припинити співпрацю з головним тренером команди Ігорем Йовичевичем.

Про це повідомляють ТаТоТаке.

Таке рішення ухвалив президент клубу Рінат Ахметов.

Як можливу заміну розглядають кількох європейських фахівців і одного тренера з УПЛ - Патріка ван Леувена.

Раніше джерело також повідомляло, що Ахметову не подобається ігровий стиль, який прищеплює команді хорватський тренер.

Нагадаємо, що цього сезону Шахтар виграв чемпіонство, грав у групі Ліги чемпіонів і вийшов у плей-оф Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що тренер Шахтаря з фізпідготовки Лобо увійде до штабу Реброва.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків 7591
4 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі 4 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі 23048
Будинок батька гравця Динамо заблокувала вода внаслідок трагедії на Каховській ГЕС Будинок батька гравця Динамо заблокувала вода внаслідок трагедії на Каховській ГЕС 3200
Мудрик попросив нахабного фаната перейти на українську мову Мудрик попросив нахабного фаната перейти на українську мову 3526
Ребров: Ярмоленка чекають в Динамо Ребров: Ярмоленка чекають в Динамо 2260
Визначився тренерський штаб Реброва в збірній України Визначився тренерський штаб Реброва в збірній України 3023
Рекомендуємо
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 24533
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 27046
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 12865
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 56877
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 150034 7
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 26350