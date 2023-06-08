Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем

На заміну розглядається наставник луганської Зорі

Джерело - ТаТоТаке.

Донецький Шахтар вирішив припинити співпрацю з головним тренером команди Ігорем Йовичевичем.

Про це повідомляють ТаТоТаке.

Таке рішення ухвалив президент клубу Рінат Ахметов.

Як можливу заміну розглядають кількох європейських фахівців і одного тренера з УПЛ - Патріка ван Леувена.

Раніше джерело також повідомляло, що Ахметову не подобається ігровий стиль, який прищеплює команді хорватський тренер.

Нагадаємо, що цього сезону Шахтар виграв чемпіонство, грав у групі Ліги чемпіонів і вийшов у плей-оф Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що тренер Шахтаря з фізпідготовки Лобо увійде до штабу Реброва.