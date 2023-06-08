Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем

Джерело - ТаТоТаке.
Донецький Шахтар вирішив припинити співпрацю з головним тренером команди Ігорем Йовичевичем.
Про це повідомляють ТаТоТаке.
Таке рішення ухвалив президент клубу Рінат Ахметов.
Як можливу заміну розглядають кількох європейських фахівців і одного тренера з УПЛ - Патріка ван Леувена.
Раніше джерело також повідомляло, що Ахметову не подобається ігровий стиль, який прищеплює команді хорватський тренер.
Нагадаємо, що цього сезону Шахтар виграв чемпіонство, грав у групі Ліги чемпіонів і вийшов у плей-оф Ліги Європи.
Раніше повідомлялося, що тренер Шахтаря з фізпідготовки Лобо увійде до штабу Реброва.