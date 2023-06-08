Головне
Вест Гем дотиснув Фіорентину та виграв Лігу конференцій
Вчора 00:01 1338
Довбик повторив рекорд Арсена Авакова
Вчора 20:42 2971
Збірна України прибула до Німеччини
Вчора 19:53 678
Мухова у неймовірному трилері здолала Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос
Вчора 19:42 3648 1
Відомі транслятори контрольного матчу України проти Німеччини
Вчора 16:57 846
Почеттіно назвав 12 гравців, які залишаться у Челсі
Вчора 16:30 1130
Бурбас: Йовичевичу про звільнення ніхто не оголошував
Вчора 16:12 613
Наставник Феєнорда є кандидатом на посаду головного тренера Шахтаря
Вчора 14:09 995
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана
Вчора 10:16 4471
Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем
Вчора 08:24 6080 2
Прямі трансляції

Шаран: Президент Миная пообіцяв збільшити бюджет

Володимир Шаран розповів про плани клубу на літнє міжсезоння
Вчора 23:12 337 0
Шаран: Президент Миная пообіцяв збільшити бюджет
#Минай, #Чемпіонат України, УПЛ, #Володимир Шаран

Джерело - fcminaj.com.

Минаю необхідно підсилити склад у літнє трансферне вікно.

Про це розповів головний тренер закарпатського клубу Володимир Шаран. 

“Нам дуже важливо зберегти кістяк команди. Зараз прийдуть нові футболісти, потрібно, щоб вони зрозуміли наші вимоги. Президент пообіцяв, що буде збільшення бюджету – це важливо. Повторюсь, у нас найнижчі фінансові можливості в УПЛ. Це не секрет, це не приховує і президент клубу Валерій Пересоляк. У нас були преміальні за нічиї та перемоги. І головне, що отримували ми їх наступного дня після гри. Це дуже приємно. Заборгованостей не було. І за виконану задачу – залишитись в УПЛ ми отримали бонус.

Я запитав, що керівництво може запропонувати на наступний сезон, трішки підкорегували деякі моменти і потисли руки. Нам потрібні гроші, щоб запросити кваліфікованих гравців. Зараз в УПЛ вийшло Полісся, яке буде ставити перед собою високі завдання. Теж саме стосується Олександрії, Колоса, Ворскли, Кривбасу. Всі рухаються у напрямку збільшення бюджету. Ми будемо брати футболістів з урахуванням збереження мікроклімату, який вже є в команді. Якщо нам це вдасться – все буде добре”, - відзначив Шаран.

Раніше Полісся підписало Чоботенка.

Коментарі ()
Популярне зараз
Довбик повторив рекорд Арсена Авакова Довбик повторив рекорд Арсена Авакова 2971
Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем 6080 2
Арум пропонує Хейні три варіанти для наступного бою Арум пропонує Хейні три варіанти для наступного бою 2525
В Ізраїлі назвали вулицю іменем ексфутболіста Динамо, який загинув під Бахмутом В Ізраїлі назвали вулицю іменем ексфутболіста Динамо, який загинув під Бахмутом 3066
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана 4471
Мухова у неймовірному трилері здолала Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос Мухова у неймовірному трилері здолала Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос 3648 1
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 21501
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 28410 3
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36258
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 209265
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12637 2
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 24561