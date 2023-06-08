Центральний захисник Колоса Сергій Чоботенко став гравцем Полісся.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

26-річний гравець уклав трирічний контракт із житомирським клубом.

Цього літа у нього закінчувалася угода з ковалівською командою. Раніше повідомлялося, що його місце у Ковалівці займе центрбек Динамо Микита Бурда.

Чоботенко захищав кольори Колоса з літа минулого року. У сезоні-2022/23 він узяв участь у 26 матчах, у яких забив 2 голи і зробив 1 результативну передачу.

Сергій - вихованець академії Динамо, але жодного разу не зіграв за основну команду київського клубу. Виступав за молодіжну команду Шахтаря, а на дорослому рівні дебютував за Маріуполь.

Нагадаємо, що Полісся" виграло чемпіонат Першої ліги і наступного сезону виступатиме в УПЛ.