Джерело - UA-футбол.
Центральний захисник Колоса Сергій Чоботенко став гравцем Полісся.
Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.
26-річний гравець уклав трирічний контракт із житомирським клубом.
Цього літа у нього закінчувалася угода з ковалівською командою. Раніше повідомлялося, що його місце у Ковалівці займе центрбек Динамо Микита Бурда.
Чоботенко захищав кольори Колоса з літа минулого року. У сезоні-2022/23 він узяв участь у 26 матчах, у яких забив 2 голи і зробив 1 результативну передачу.
Сергій - вихованець академії Динамо, але жодного разу не зіграв за основну команду київського клубу. Виступав за молодіжну команду Шахтаря, а на дорослому рівні дебютував за Маріуполь.
Нагадаємо, що Полісся" виграло чемпіонат Першої ліги і наступного сезону виступатиме в УПЛ.