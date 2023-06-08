Головне
Вест Гем дотиснув Фіорентину та виграв Лігу конференцій
Сьогодні 00:01 1200
Наставник Феєнорда є кандидатом на посаду головного тренера Шахтаря
Сьогодні 14:09 707
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана
Сьогодні 10:16 4221
Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем
Сьогодні 08:24 5100 2
Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА
Сьогодні 07:00 1138 1
Фіорентина - Вест Гем: відео голів і огляд фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 00:51 1305
Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем 1:2. Як це було
Сьогодні 00:01 2325
Фанат Вест Гема розбив голову гравцю Фіорентини під час фіналу Ліги конференцій - ВІДЕО
Вчора 23:17 1139
Мессі назвав свій наступний клуб
Вчора 22:36 785
Довбик зацікавив чотири клуби Серії А
Вчора 21:25 953
Прямі трансляції

Полісся підписало Чоботенка

Сьогодні 15:25 492 0
Полісся підписало Чоботенка
#Полісся, #Сергій Чоботенко

Джерело - UA-футбол.

Центральний захисник Колоса Сергій Чоботенко став гравцем Полісся.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

26-річний гравець уклав трирічний контракт із житомирським клубом.

Цього літа у нього закінчувалася угода з ковалівською командою. Раніше повідомлялося, що його місце у Ковалівці займе центрбек Динамо Микита Бурда.

Чоботенко захищав кольори Колоса з літа минулого року. У сезоні-2022/23 він узяв участь у 26 матчах, у яких забив 2 голи і зробив 1 результативну передачу.

Сергій - вихованець академії Динамо, але жодного разу не зіграв за основну команду київського клубу. Виступав за молодіжну команду Шахтаря, а на дорослому рівні дебютував за Маріуполь.

Нагадаємо, що Полісся" виграло чемпіонат Першої ліги і наступного сезону виступатиме в УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем 1:2. Як це було Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем 1:2. Як це було 2325
Cвітоліна зіграє на турнірі у Вашингтоні Cвітоліна зіграє на турнірі у Вашингтоні 1617
В Ізраїлі назвали вулицю іменем ексфутболіста Динамо, який загинув під Бахмутом В Ізраїлі назвали вулицю іменем ексфутболіста Динамо, який загинув під Бахмутом 2334
Мессі – гравець Інтер Маямі - ЗМІ Мессі – гравець Інтер Маямі - ЗМІ 2170
Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем 5100 2
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана 4221
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 36887 1
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 4662
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 264001
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 47360 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 56913
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 93199 4