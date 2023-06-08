Райс – найкращий гравець Ліги конференцій

Визначився найкращий гравець Ліги конференцій сезону 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Вест Гема Деклан Райс визнаний найкращим гравцем Ліги конференцій сезону 2022/23.

Про це повідомляє УЄФА.

Разом з Молотобійцями Райс став переможцем Ліги конференцій. У фіналі Вест Гем під керівництвом Девіда Моєса обіграв Фіорентину – 2:1.

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Райс зіграв в 11 матчах у Лізі конференцій, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу. Всього на рахунку 24-річного півзахисника п’ять голів та чотири асисти у 50 поєдинках за Вест Гем у сезоні 2022/23.

Раніше Вест Гем підтвердив відхід Райса.