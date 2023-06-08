Вест Гем підтвердив відхід Райса

Лідер Вест Гема Деклан Райс залишить команду цього літа.

Про це розповів глава лондонського клубу Девід Салліван.

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"Думаю, це був останній матч Райса. Ми раніше пообіцяли, що відпустимо його. Ми не хочемо цього робити, але ми пообіцяли. Ти не можеш тримати гравця, який хоче піти.

Думаю, вже скоро будуть офіційні пропозиції, є інтерес 3-4 клубів", – сказав Салліван.