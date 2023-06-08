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Вест Гем підтвердив відхід Райса

Деклан Райс влітку змінить клуб
Сьогодні 17:39 268 0
Вест Гем підтвердив відхід Райса
Фото - gettyimages
#Вест Гем, #Райс, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Лідер Вест Гема Деклан Райс залишить команду цього літа.

Про це розповів глава лондонського клубу Девід Салліван.

Важливо: Вест Гем дотиснув Фіорентину та виграв Лігу конференцій

"Думаю, це був останній матч Райса. Ми раніше пообіцяли, що відпустимо його. Ми не хочемо цього робити, але ми пообіцяли. Ти не можеш тримати гравця, який хоче піти.

Думаю, вже скоро будуть офіційні пропозиції, є інтерес 3-4 клубів", – сказав Салліван.

Райс минулого сезону провів 50 матчів, забив 5 голів і зробив 4 асисти.

Раніше повідомлялося, що Баварія спілкувалася з представниками хавбека Вест Гема Райса

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