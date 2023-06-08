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Захисник Шахтаря може продовжити кар'єру у Туреччині

Тобіас залишає Реал
Сьогодні 15:55 318 0
Захисник Шахтаря може продовжити кар'єру у Туреччині
#Галатасарай, #Шахтар, #Вінісіус Тобіас

Джерело - sport.ua.

19-річний правий фулбек Шахтаря Вінісіус Тобіас, який останні півтора року на правах оренди провів у резервній команді мадридського Реала, залишить Іспанію, проте в Україну не повернеться.

Про це повідомляє Takvim.

Інтерес до Тобіаса виявляє Галатасарай, який підшукує потенційну заміну для свого правого фулбека Саші Бое, адже той, у свою чергу, незабаром може перейти до одного з клубів англійської Прем'єр-ліги.

Контракт Вінісіуса Тобіаса із Шахтарем розрахований до літа 2026 року. Його поточна оціночна вартість на Transfermarkt дорівнює 3 мільйонам євро.

Раніше повідомлялося, що Тобіас може перейти у Спортінг.

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