Тобіас залишає Реал

19-річний правий фулбек Шахтаря Вінісіус Тобіас, який останні півтора року на правах оренди провів у резервній команді мадридського Реала, залишить Іспанію, проте в Україну не повернеться.

Про це повідомляє Takvim.

Інтерес до Тобіаса виявляє Галатасарай, який підшукує потенційну заміну для свого правого фулбека Саші Бое, адже той, у свою чергу, незабаром може перейти до одного з клубів англійської Прем'єр-ліги.

Контракт Вінісіуса Тобіаса із Шахтарем розрахований до літа 2026 року. Його поточна оціночна вартість на Transfermarkt дорівнює 3 мільйонам євро.

Раніше повідомлялося, що Тобіас може перейти у Спортінг.