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Захисник Шахтаря може перейти у Спортінг

Вінісіус Тобіас може влітку змінити клуб
Сьогодні 15:55 189 0
Захисник Шахтаря може перейти у Спортінг
#Реал Мадрид, #Спортінг, #Шахтар, #Вінісіус Тобіас

Джерело - isport.ua.

Захисник Шахтаря, який виступає в оренді за Реал Мадрид Кастілья, Вінісіус Тобіас може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє португальське видання A Bola.

Бразилець може поповнити стан лісабонського Спортінга.

Тобіас розглядається керівництвом "левом" як конкурент 23-річному Рікардо Ешгайо, однак, є не єдиним кандидатом.

Головним претендентом вважається ганський захисник Брайтона Тарік Лемпті, який через травми втратив місце в старті "чайок".

Раніше повідомлялося, що Рауль не хоче, щоб Реал викуповував Тобіаса у Шахтаря.

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