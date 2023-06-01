Захисник Шахтаря може перейти у Спортінг

Вінісіус Тобіас може влітку змінити клуб

Захисник Шахтаря, який виступає в оренді за Реал Мадрид Кастілья, Вінісіус Тобіас може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє португальське видання A Bola.

Бразилець може поповнити стан лісабонського Спортінга.

Тобіас розглядається керівництвом "левом" як конкурент 23-річному Рікардо Ешгайо, однак, є не єдиним кандидатом.

Головним претендентом вважається ганський захисник Брайтона Тарік Лемпті, який через травми втратив місце в старті "чайок".

Раніше повідомлялося, що Рауль не хоче, щоб Реал викуповував Тобіаса у Шахтаря.