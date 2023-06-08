Лавриненко: У Ротаня багато гарних ідей, цікаве бачення футболу

Керівництву Олександрії треба мати терпіння і Руслан Ротань побудує гарну гру команди.

Про це заявив екснаставник Інгульця Сергій Лавриненко.

"Домовлявся з колегами і їздив подивитися, як вони працюють. Їздив у Зорю до Патріка ван Леувена, в Кривбас - до Вернидуба, у Ворсклу - до Скрипника і в Олександрію - до Ротаня. Кожен дав щось нове. Я прибічник того, що треба навчатися у найкращих, аби розвиватися самому.

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Вернидуб все подає через емоцію, у нього такий підхід. Патрік зовсім інший. Скрипник дуже спокійний, не проявляє емоцій публічно. Цікавий підхід у Ротаня. Хочу кілька слів сказати на його захист, адже на нього зараз багато критики звалилося. У нього багато гарних ідей, цікаве бачення футболу. Але йому потрібно трішки більше досвіду саме роботи у клубі. Якщо керівництву вистачить терпіння, то він зможе донести ідеї, і на Олександрію однозначно буде цікаво дивитися.", - сказав Лавриненко.