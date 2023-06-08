Головне
Вест Гем дотиснув Фіорентину та виграв Лігу конференцій
Сьогодні 00:01 1133
Наставник Феєнорда є кандидатом на посаду головного тренера Шахтаря
Сьогодні 14:09 467
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана
Сьогодні 10:16 4115
Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем
Сьогодні 08:24 4463 2
Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА
Сьогодні 07:00 1047 1
Фіорентина - Вест Гем: відео голів і огляд фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 00:51 1267
Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем 1:2. Як це було
Сьогодні 00:01 2248
Фанат Вест Гема розбив голову гравцю Фіорентини під час фіналу Ліги конференцій - ВІДЕО
Вчора 23:17 1112
Мессі назвав свій наступний клуб
Вчора 22:36 760
Довбик зацікавив чотири клуби Серії А
Вчора 21:25 930
Прямі трансляції

Лавриненко: У Ротаня багато гарних ідей, цікаве бачення футболу

Фахівець розповів про співпрацю з колегами
Сьогодні 14:39 199 0
Лавриненко: У Ротаня багато гарних ідей, цікаве бачення футболу
#Інгулець, #Сергій Лавриненко, #Руслан Ротань

Джерело - UA-футбол.

Керівництву Олександрії треба мати терпіння і Руслан Ротань побудує гарну гру команди.

Про це заявив екснаставник Інгульця Сергій Лавриненко.

"Домовлявся з колегами і їздив подивитися, як вони працюють. Їздив у Зорю до Патріка ван Леувена, в Кривбас - до Вернидуба, у Ворсклу - до Скрипника і в Олександрію - до Ротаня. Кожен дав щось нове. Я прибічник того, що треба навчатися у найкращих, аби розвиватися самому.

Актуально: Поворознюк: Бартулович - це як щур, який перший біжить з корабля, що тоне

Вернидуб все подає через емоцію, у нього такий підхід. Патрік зовсім інший. Скрипник дуже спокійний, не проявляє емоцій публічно. Цікавий підхід у Ротаня. Хочу кілька слів сказати на його захист, адже на нього зараз багато критики звалилося. У нього багато гарних ідей, цікаве бачення футболу. Але йому потрібно трішки більше досвіду саме роботи у клубі. Якщо керівництву вистачить терпіння, то він зможе донести ідеї, і на Олександрію однозначно буде цікаво дивитися.", - сказав Лавриненко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрик попросив нахабного фаната перейти на українську мову Мудрик попросив нахабного фаната перейти на українську мову 4045
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана 4115
Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем 1:2. Як це було Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем 1:2. Як це було 2248
Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем 4463 2
Будинок батька гравця Динамо заблокувала вода внаслідок трагедії на Каховській ГЕС Будинок батька гравця Динамо заблокувала вода внаслідок трагедії на Каховській ГЕС 3771
4 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі 4 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі 25929
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 33463 5
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6991 2
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1885
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 24539
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 78148 3
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5186