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Поворознюк: Бартулович - це як криса, яка перша біжить з корабля, що тоне

Сьогодні 21:19 492 0
Поворознюк: Бартулович - це як криса, яка перша біжить з корабля, що тоне
#Младен Бартулович, #Олександр Поворознюк, #Сергій Ковалець

Джерело - Чемпіон.

Колишній асистент Сергія Ковальця в Інгульці Младен Бартулович покинув клуб, бо його не призначили в.о. головного тренера.

Про це розповів президент клубу Олександр Поворознюк.

"Це нормальне явище. Така тренерська робота. Поставлені задачі не були виконані - прощаємося. Нічого надзвичайного тут нема. Але я хотів би розділити ці дві особистості. Ковалець не виконав завдання та був звільнений. Ми нормально з ним розсталися та потиснули один одному руку.

А до Бартуловича є дуже велике питання. Від кого, а від нього я навіть не очікував такого відношення. Він прийшов сам та попросив його звільнити. Я рахую, що це як криса, яка перша біжить з корабля, що тоне. Це дуже непорядний вчинок. В майбутньому він його не скрасить. Він там собі хоче бачити велике тренерське майбутнє, але це не той боєць, не те бійцівське ставлення, яке я бачив. Я помилявся. Дуже шкода, але я помилявся у Бартуловичу.

Два матчі залишилися - дограй їх. Інгулець був, є і буде. Не знаю, де він буде грати, але він буде грати. Інгулець ніколи в житті не зникне, поки є я. Ми будемо битися до останнього. Надіюся, будемо грати в УПЛ. А Бартулович та його вчинок - бог йому суддя. В майбутньому йому аукнеться оце все. Це дуже низько та підло з його сторони. Я б так не вчинив.

Своє рішення він не пояснив. Просто прийшов та соплі розпустив. Думав, що я буду йому сльози витирати. І сказав, що йде разом з Ковальцем. Питаю: "Чому?". Відповідає: "Тому що ви не мене призначили виконувачем обов’язки, а Лупашка". Я повинен звітувати перед кимось свої призначення? Ти дограй чемпіонат, а потім скажи, що так і так", - сказав Поворознюк.

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