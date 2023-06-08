Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем 1:2. Як це було

Джерело - Чемпіон.

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МАТЧ ЗАВЕРШЕНО! ВЕСТ ГЕМ ВИГРАЄ ЛІГУ КОНФЕРЕНЦІЙ СЕЗОНУ 2022/2023!

90' Боуен отримав жовту картку за затримку м'яча.

90' Заміна від Девіда Моєса: Огбонна замінив Антоніо.

90' Заміна в складі Фіорентини: замість Мандрагори на поле вийшов Барак.

90' 5 хвилин додав арбітр до основного часу.

90' ГООООООООООЛ! Вест Гем забиває! Боуен втік від двох захисників і пробив повз голкіпера.

88' Амрабат наважився на дальній удар, Ареоля потягув цей удар.

86' Пішла подача зі штрафного, Фіорентина відбивається.

85' Амрабат грубо збив суперника на фланзі, жовта картка хавбеку "фіалок".

84' Заміна в складі Фіорентини: замість Раньєрі на поле вийшов Ігор.

82' Кілька навісів виконували гравці Вест Гема, до удару жоден не призвів.

80' Небезпечну атаку провели гравці Вест Гема, але фол в атаці зафіксував арбітр.

78' Данкану, який розминається на бровці, дали жовту картку.

77' Сапонара та Бірагі пробивали по воротах, але захисник, а потім і голкіпер парирували ці удари.

76' Заміна в складі Вест Гема: замість Бенрахма на поле вийшов Форнальс.

75' Міленкович відверто завалив Пакету. Жовта картка для захисника Фіорентини.

74' Бенрахма збив Додо на фланзі. Штрафний для італійської команди.

73' Сапонара опинився в офсайді, на думку бокового арбітра.

71' Мандрагора небезпечно пробивав після скидки Кабрала, біля стійки пролетів м'яч.

70' Пішов навіс зі штрафного, але Ареоля після кількох рикошетів забрав м'яч у руки.

68' За розмови з арбітром Мандрагора отримав жовту картку.

67' ГООООООООООЛ! Фіорентина зрівнює рахунок у матчі! Бонавентура одним дотиком обробив м'яч у штрафному майданчику, а другим пробив повз голкіпера.

66' Втікали у швидку атаку гравці Фіорентини, Кабрал пробивав у дотик, але м'яч було заблоковано.

65' Боуен опинився в положені "поза грою".

63' Заміна відбулася в складі Фіорентини: замість Куаме на поле вийшов Сапонара.

62' ГОООООООЛ! Вест Гем виходить вперед! Потужно Бенрахма пробив повз голкіпера.

61' Заміна в складі Вест Гема: замість Зума на поле вийшов Керер.

60' Арбітр призначає пенальті!

59' Арбітр йде перевіряти епізод на системі ВАР.

58' Вест Гем сигналізує про гру рукою від Бірагі, але суддя поки не реагує на цей епізод.

56' Провів розмову з Додо головний тренер через його зайві розмови та дрібні фоли.

54' По черзі команди контролюють м'яч без просування до воріт суперника.

52' Агерд грубо зіграв на другому поверсі. Жовта картка гравцю Вест Гема.

51' По перерві Італьяно зробив одну заміну: замість Йовича на поле вийшов Кабрал.

50' Антоніо вкинув аут в центр карного майданчика, голкіпер Фіорентини вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

48' Бенрахма наважився на дальній удар, м'яч від захисника пішов на кутовий.

47' Антоніо намагався втікти в контратаку, але його збив суперник. Штрафний для Вест Гема.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено. Нулі на табло!

45' ВАР підтвердив офсайд у Йовича.

45' Серб забіг у положення поза грою під час удару Куаме.

45' Лука Йович забив гол, однак взяття воріт відмінили.

45' Бірагі виконував простріл у центр штрафного майданчика, однак Ареоля перший на м'ячі зіграв.

45' 4 хвилини додав арбітр до першого тайму.

42' Емерсон сам тепер порушує правила, арбітр фіксує фол.

40' Емерсон зі штрафного виконував подачу, італійці відбиваються.

38' Куаме збив суперника у центрі поля.

36' Бірагі виконував кутовий, але англійці відбиваються.

35' Зробив арбітр паузу і Бірагі перемотали голову, яка була вся в крові.

33' Вболівальники Вест Гем розбили голову гравцю Фіорентини Бірагі, який намагався виконати кутовий.

30' Бенрахма впав у штрафному майданчику суперника, але хавбеку "молотобійців" виписали "гірчичник" за симуляцію.

28' Цоуфал виконував навіс з правого флангу, не вдалося Соучеку завдати удар по воротах. Фіорентина розпочинає власну атаку.

26' Міленкович пробивав головою після корнера, трохи вище над воротам пролетів м'яч.

24' Додо пробивав по воротах суперника і заробив кутовий для своєї команди.

22' Боуен забігав за спини захисникам, але опинився в положені поза грою.

20' Йович пробивав з досить близький відстані, захисники заблокували цей удар.

18' Міленкович виконував закидання на дальню стійку, але Ареоля вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

16' Антоніо проривався з м'ячем, але помилився і віддав його супернику.

14' Пакета у центрі поля збив Бонавентура, штрафний для Фіорентини.

13' Райс небезпечно пробив з-за меж штрафного майданчика.

12' Повернувся ексгравець Шахтаря на поле і продовжує він поєдинок.

11' Кров з носа в бразильця, медики працюють над відновленням бразильця.

10' Додо потребує медичної допомоги після відмашки від суперника.

9' Наважився на дальній удар Мандрагора - повз ворота.

7' Тривалий час "фіалки" контролювали м'яч, але до небезпечного удару справа не дійшла.

5' Освистали трибуни рішення головного арбітра Гранде, який не поставив пенальті у ворота Вест Гема.

4' Гонсалес опинився на газоні в штрафному майданчику суперника, свисток судді промовчав.

3' Боуен занадто активно пресингував. Арбітр фіксує фол.

2' Антоніо наважився на дальній удар, Террачано потягнув цей удар.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги конференцій!

Команди виходять на поле!

Кубок Ліги конференцій виноситься на стадіон!

Визначилися стартові склади команд:

Фіорентина

Вест Гем

У середу, 7 червня відбудеться фінал Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 між італійською Фіорентиною та англійським Вест Гемом.

Матч пройде на стадіоні Еден Арена в Празі. Початок о 22:00 за київським часом.

Наш сайт поведе текстовий онлайн фінального поєдинку.

У 2022 році відбувся перший фінал в історії Ліги конференцій, у якому Рома перемогла Феєнорд (1:0).

Нагадаємо, перемогу в Лізі Європи здобула Севілья, яка у фіналі в серії пенальті перемогла Рома. Фінал Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Інтер відбудеться в суботу, 10 червня.