Вест Гем дотиснув Фіорентину та виграв Лігу конференцій

Джерело - Чемпіон.
У фіналі Ліги конференцій Вест Гем обіграв Фіорентину.
Матч завершився з рахунком 2:1.
Рахунок у матчі відкрив Саїд Бенрахма, який реалізував одинадцятиметровий. Фіорентина зрівняла рахунок стараннями Джакомо Бонавентури, який одним дотиком обробив м'яч у штрафному майданчику, а другим пробив повз голкіпера.
Переможний гол забив Джеррод Боуен, який реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером італійської команди на 90-й хвилині гри.
Фіорентина - Вест Гем 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 62 Бенрахма, 1:1 - 67 Бонавентура, 1:2 - 90 Боуен
Фіорентина: Терраччано - Додо, Міленкович, Раньєрі (Ігор, 84), Бірагі - Бонавентура, Амрабат, Мандрагора (Барак, 90+3) - Куаме (Сапанара, 81), Йович (Кабрал, 46), Ніко Гонсалес.
Вест Гем: Ареоля - Цоуфал, Зума (Керер, 61), Агерд, Емерсон - Соучек, Райс, Пакета - Боуен, Антоніо (Огбонна, 90+4), Бенрахма (Форнальс, 76).
Попередження: Міленкович, 75, Амрабат, 85 - Бенрахма, 31, Агерд, 53.
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