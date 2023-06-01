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Севілья у серії пенальті переграла Рому та виграла Лігу Європи

Основний та додатковий час завершився з рахунком 1:1
Сьогодні 01:04 301 0
Севілья у серії пенальті переграла Рому та виграла Лігу Європи
Фото: AFP
#Ліга Європи, #Рома, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31-го травня, у фіналі Ліги Європи сезону 2022/2023 Севілья перемогла Рому.

Основний та додатковий час завершився з рахунком 1:1.

У серії пенальті сильнішими виявилися гравці Севільї - 4:1.

Ліга Європи УЄФА
Фінал, 31 травня

Севілья - Рома 1:1 (0:1)
4:1 по пенальті

Гол: 0:1 - 35 Дибала, 1:1 - 55 автогол Манчіні

Склади команд:

Севілья: Бону, Теллес (Рекік 95), Гудель (Маркан 120+8), Боде, Навас (Монтьєль 95), Ракитич, Фернандо (Жордан 120+8), Хіль (Ламела 46), Торрес (Сусо 46), Окампос, Ен-Несірі

Запас: Дмитрович, Флорес,, Рафа Мір, Ньянзу, Гомес, Буено

Рома: Патрісіу, Ібаньєс, Смолінг, Манчіні, Спінаццола (Льоренте 106), Матич (Бове 120), Крістанте, Челік (Залевський 91), Пеллегріні (Ель-Шаараві 106), Абрахам (Белотті 75), Дибала (Вейналдум 68)

Запас: Боер, Свілар, Карсдорп, Камара, Вольпато, Тахирович

Попередження: Матич 21, Мір 36, Пеллегріні 45, Манчіні 48, Ракитич 65, Крістанте 65, Челік 74, Залевський 105, Ламела 109, Хордан 120, Моурінью 120, Монтьєль 120+4, Окампос 120+10, Карсдорп 120+10

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