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Бартулович відреагував на слова Поворознюка

Младен Бартулович прокоментував слова президента клубу Олександра Поворознюка
Сьогодні 21:37 373 0
Бартулович відреагував на слова Поворознюка
#Младен Бартулович, #Олександр Поворознюк, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - ukrfootball.ua.

Колишній тренер Інгульця Младен Бартулович пояснив своє рішення покинути клуб.

Про це розповів сам хорватський фахівець.

"Я вже перегорнув цю сторінку і коментувати слова президента клубу не буду. Коли я сказав йому своє рішення, ми спокійно обмінялися думками та потиснули руки. Я вдячний йому за довіру, яку мені було надано.

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Було багато причин та ситуацій, далеко не одна. Це внутрішня кухня, виносити в пресу не буду. Може, колись пізніше я буду готовий розповісти. У будь-якому випадку, хочу подякувати всім гравцям і співробітникам "Інгульця" за сезон, він дав мені дуже багато, як тренеру-початківцю. Це безцінний досвід.

Відхід з Інгульця був моїм рішенням. Так склались обставини. Сергій Іванович був засмучений, ми обидва жалкували, що не виконали завдання на сезон. Перед закінченням чемпіонату ми мали непоганий розклад, щоб усе вирішити на свою користь, - відповів Бартулович.

Раніше Бартулович покинув Інгулець.

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