Головне
5 червня Цуренко зіграє проти Свьонтек у четвертому колі Roland Garros
Сьогодні 11:17 1561
Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної
Сьогодні 15:21 253
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
Сьогодні 15:04 8001
Ротань назвав склад молодіжної збірної України на збір перед Євро-2023
Сьогодні 14:25 268
Фатальний автогол Ярмоленка, сумнівне суддівство та гакерська атака росіян: рік тому збірна України драматично не вийшла на ЧС-2022
Сьогодні 13:18 396
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Сьогодні 12:40 87477 3
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 05:37 20216
Жирона Циганкова поступилася Осасуні, Реал не переграв Атлетік: результати матчів 38 туру Ла-Ліги
Сьогодні 00:08 839
Магучіх здобула перемогу на турнірі у Нідерландах
Вчора 22:40 1089
Збірна України виграла Суперфінал Кубка світу з артистичного плавання
Вчора 22:25 468
Прямі трансляції

Бартулович покинув Інгулець

36-річний хорватський спеціаліст Младен Бартулович покинув пост тренера Інгульця
Сьогодні 15:08 281 0
Бартулович покинув Інгулець
#Младен Бартулович, #Інгулець, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - inhulets.com.

Інгулець оголосив про відхід тренера команди Младена Бартуловича.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Інгулець дякує Младену Бартуловичу за роки співпраці. Младен прийшов у клуб в січні 2020 року і своїм досвідом, рішучістю та важливими голами допоміг команді здобути бронзові нагороди Першої ліги та вийти в УПЛ, а згодом і зберегти прописку в вищому дивізіоні українського футболу.

По завершенню кар'єри гравця отримав тренерський диплом і став асистентом головного тренера клубу, а після звільнення Сергія Лавриненка і до призначення Сергія Ковальця очолював команду і в трьох матчах здобув дві перемоги, поступившись у запеклій боротьбі лише київському Динамо", - йдеться в повідомленні.

Раніше Інгулець звільнив Ковальця.

Коментарі ()
Популярне зараз
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 8001
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 87477 3
Світоліна повертається в топ-100 рейтингу WTA Світоліна повертається в топ-100 рейтингу WTA 9613
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 20216
Ворскла перемогла Шахтар, СК Дніпро-1 здолав Кривбас: результати матчів 30 туру УПЛ Ворскла перемогла Шахтар, СК Дніпро-1 здолав Кривбас: результати матчів 30 туру УПЛ 2599
Світоліна перемогла Касаткіну та зіграє у чвертьфіналі Ролан Гаррос Світоліна перемогла Касаткіну та зіграє у чвертьфіналі Ролан Гаррос 6975 1
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18829
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12529 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 117457
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1861
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6955 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 47222 2