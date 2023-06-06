Президент ЛНЗ спростував можливі переговори з Віртом

Президент ЛНЗ Андрій Полтавець спростував чутки щодо можливого призначення Юрія Вірта головним тренером команди замість Олександра Ковпака.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Інформація, яку розповсюджують ЗМІ за тиждень до важливих матчів Вереса й ЛНЗ щонайменше – неповага до Ковпака, Вірта, черкаської та рівненської команди загалом. Керівництво ЛНЗ не веде жодних переговорів і на 100% довіряє Олександру Ковпаку. Ми разом готуємось до вирішальних матчів за вихід в УПЛ", – сказав Полтавець.