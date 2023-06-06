Вірт покине Верес

У сезон 2023/24 Верес увійде з новим головним тренером.

Джерело - Чемпіон.

Юрій Вірт, який очолює Верес з 2019-го року, продовжить роботу в іншому клубі.

Про це повідомила дружина тренера - Світлана Вірт у групі уболівальників рівненського клубу.

У сезоні 2022/23 "народний клуб" посів 13 місце і змушений грати стикові матчі за місце в УПЛ. Суперником рівнян стане МФК Металург з Запоріжжя, який фінішував 4-м у чемпіонській групі Першої ліги. Поки невідомо, чи Вірт залишиться на ці матчі.

Раніше повідомлялося, що Верес може призначити Остапа Маркевича.

Відзначимо, що у Вірта вже є варіант працевлаштування у ЛНЗ.