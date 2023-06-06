Маркевич: Відхід багаторічного спонсора Металіста відразу ж дався взнаки

Джерело - zbirna.com.
Головний тренер Карпат Мирон Маркевич пояснив виліт Металіста з УПЛ.
Про це розповів сам український наставник.
"Звичайно, дуже прикро, що харків`яни втратили "прописку" в елітному дивізіоні. Відхід багаторічного спонсора відразу ж дався взнаки. Проте є надія, що Mеталіст не зникне, бо я в курсі, що в клубних групах підготовки не бракує талановитої зміни, й сподіваюся, що через кілька років слобожанці повернуться до класу найсильніших", — відзначив Маркевич.
Раніше у Металісті відреагували на чутки про припинення існування клубу.