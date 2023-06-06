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Маркевич: Відхід багаторічного спонсора Металіста відразу ж дався взнаки

Мирон Маркевич прокоментував виліт з УПЛ Металіста
Сьогодні 10:55 591 0
Маркевич: Відхід багаторічного спонсора Металіста відразу ж дався взнаки
#Маркевич, #Металіст, #Мирон Маркевич

Джерело - zbirna.com.

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич пояснив виліт Металіста з УПЛ.

Про це розповів сам український наставник.

"Звичайно, дуже прикро, що харків`яни втратили "прописку" в елітному дивізіоні. Відхід багаторічного спонсора відразу ж дався взнаки. Проте є надія, що Mеталіст не зникне, бо я в курсі, що в клубних групах підготовки не бракує талановитої зміни, й сподіваюся, що через кілька років слобожанці повернуться до класу найсильніших", — відзначив Маркевич.

Раніше у Металісті відреагували на чутки про припинення існування клубу.

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