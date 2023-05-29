У Металісті відреагували на чутки про припинення існування клубу

Металіст навіть попри можливий виліт у Першу лігу не припинить своє існування.

Про це розповів генеральний директор харківського клубу Валерій Грига

"Щодо нашого поточного місця у турнірній таблиці, то воно, м'яко кажучи, критичне. Насамперед власні помилки, а також суддівські рішення у низці матчів привели до того результату, який ми маємо на цей час. Поки є теоретичні шанси зберегти прописку в УПЛ, команда має битися до останнього і намагатися досягти необхідного результату.

У разі вильоту до Першої ліги, а клуб розглядає всі можливі сценарії, перед спортивним департаментом буде поставлено завдання створити команду, яка не тільки повернеться до УПЛ, а й зможе там гідно виступати.

Фінансові питання у тому чи іншому вигляді мають більшість українських клубів. З початком повномасштабного вторгнення Металіст втратив дуже багато і постало питання, як зберегти клуб. Низка рішень, ухвалених влітку, а це відхід віцепрезидента Євгена Краснікова, головного тренера Олександра Кучера та футболістів, дозволила залучити фінансування та зберегти клуб.

Щодо чуток про припинення існування... Не плутайте результати першої команди в одному конкретному сезоні та життєдіяльність такого бренду, як футбольний клуб Металіст. Всі розмови про те, що наш клуб припинить існування – порожні домисли. Ми дивимось у майбутнє з оптимізмом. Головне сьогодні – наша спільна перемога, перемога України. А Металіст був, є і буде", – відзначив Грига.