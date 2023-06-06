Ювентус визначився з майбутнім Аллегрі

Тренер буде працювати з клубом у новому сезон

Массіміліано Аллегрі залишиться головним тренером Ювентуса на новий сезон-2023/2024.

Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Повідомляється, що 5 червня у керівництві "старої синьйори" схвалили рішення щодо продовження співпраці з уродженцем Ліворно. Нібито на подальшу роботу з Аллегрі у клубі пішли не в останню чергу з економічних міркувань, адже у разі звільнення тренера йому треба було виплатить компенсацію за розрив контракту, розрахованого до 2025 року.

Чемпіонат Італії сезону-2022/2023 Ювентус завершив на 7-му місці, бувши позбавленим по ходу турніру 10 очок.

Раніше Баварія та Ювентус вели переговори щодо трансферу Влаховича.