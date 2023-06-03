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Баварія та Ювентус вели переговори щодо трансферу Влаховича

Ювентус не хоче продавати гравця дешевше 80 млн євро
Сьогодні 13:41 169 0
Баварія та Ювентус вели переговори щодо трансферу Влаховича
Фото: AFP
#Баварія, #Влахович, #Ювентус

Джерело - Goal.com.

Баварія має намір підписати форварда Ювентуса Душана Влаховича в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Ромео Агресті.

Між клубами відбулися перші контакти з приводу 23-річного серба, проте до остаточної домовленості ще далеко, бо є велика різниця в оцінках гравця.

Ювентус, витративши на футболіста 80 млн євро, не хоче продавати гравця сильно дешевше.

Повідомлялося, що Челсі запропонував 80 млн євро за Влаховича.

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