Федорчук: Маркевич здатний залучити знакових футболістів

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич зможе запросити у львівський клуб декількох знакових футболістів.

Про це розповів футбольний експерт та тренер Олег Федорчук.

"Сумніваюся щодо Коноплянки та Чигринського. Самодостатні футболісти навряд чи захочуть втрачати рік своєї кар'єри у Першій лізі. Тим більше, я сумніваюся, що в Коноплянки вийде заграти у Карпатах. Навіть зірки провалювалися у Першій лізі.

Однак, думаю, пару знакових футболістів все ж таки будуть, швидше не з Дніпра та Металіста, а з Карпат. Наприклад – Пластун. Так, він грає у болгарському гранді Лудогорці, але якщо Карпати запропонують гарні умови, то чому б не повернутися вже під УПЛ", – сказав Федорчук.