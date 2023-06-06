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Федорчук: Маркевич здатний залучити знакових футболістів

Олег Федорчук прокоментував потенційне підсилення Карпат
Сьогодні 14:52 271 0
Федорчук: Маркевич здатний залучити знакових футболістів
#Карпати, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Мирон Маркевич

Джерело - ukrfootball.ua.

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич зможе запросити у львівський клуб декількох знакових футболістів.

Про це розповів футбольний експерт та тренер Олег Федорчук.

"Сумніваюся щодо Коноплянки та Чигринського. Самодостатні футболісти навряд чи захочуть втрачати рік своєї кар'єри у Першій лізі. Тим більше, я сумніваюся, що в Коноплянки вийде заграти у Карпатах. Навіть зірки провалювалися у Першій лізі.

Однак, думаю, пару знакових футболістів все ж таки будуть, швидше не з Дніпра та Металіста, а з Карпат. Наприклад – Пластун. Так, він грає у болгарському гранді Лудогорці, але якщо Карпати запропонують гарні умови, то чому б не повернутися вже під УПЛ", – сказав Федорчук.

Раніше Карпати оголосили про підписання контракту з Маркевичем.

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