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Півзахисник Баварії Горецка може перейти в Манчестер Юнайтед

Сам футболіст не хоче залишати мюнхенський клуб
Вчора 22:59 293 0
Півзахисник Баварії Горецка може перейти в Манчестер Юнайтед
Фото: Getty Images
#Баварія, #Горецка, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Sky Sports.

Манчестер Юнайтед стежить за ситуацією півзахисника Леона Горецки в Баварії.

Про це повідомляє Sky Sport.

Футболіст не хоче залишати мюнхенський клуб, проте в Баварії розуміють, що в разі підписання Деклана Райса з Вест Гема доведеться відпустити одного з центральних півзахисників, ним може виявитися Горецка.

Манчестер Юнайтед готовий одразу ж вступити в боротьбу за Горецку, коли стане відомо, що він справді залишить Баварію влітку.

Нагадаємо, Челсі хоче отримати від Манчестер Юнайтед 80 млн євро за Маунта.

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