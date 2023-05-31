Горецка визначився з майбутнім у Баварії

Леон Горецка залишиться у Баварії

Півзахисник Баварії Леон Горецка не планує змінювати клуб.

Про це повідомляє Sportbild.

28-річний футболіст почуває себе комфортно в Мюнхені та не бажає змінювати клуб наступним часом, а потенційну можливість спробувати свої сили поза межами рідної країни наразі не розглядає навіть у найближчому майбутньому.

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Проте Горецка все одно воліє дочекатись остаточних кадрових рішень від Томаса Тухеля.

У цьому сезоні Леон відіграв 40 матчів, відзначившись по шість разів голами та гольовими передачами.

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