Челсі хоче отримати від Манчестер Юнайтед 80 млн євро за Маунта

Манчестер Юнайтед веде перемовини з Челсі про перехід півзахисника Мейсона Маунта

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Футболіст вже узгодив особистий контракт з манкуніанцями.

При цьому клуби далекі від угоди. Челсі хоче за нього 80 мільйонів євро, Манчестер Юнайтед пропонує істотно менше.

