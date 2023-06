Тренер Селтіка Постекоглу близький до очолення Тоттенгема

Головний тренер Селтіка Енджі Постекоглу близький до того, щоб очолити Тоттенгем.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зранку фахівець узгодив зі "шпорами" контракт на два роки з можливістю продовжити ще на сезон.

🚨 Ange Postecoglou will become new Tottenham head coach, here we go! The agreement on two year deal plus option for further season has been reached as revealed in the morning. #THFC



Green light on final clauses, time to seal compensation documents with Celtic — then, official. pic.twitter.com/FMENF41uC3