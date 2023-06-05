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Тренер Селтіка Постекоглу близький до очолення Тоттенгема

Зранку фахівець узгодив зі "шпорами" контракт на два роки
Сьогодні 18:52 347 0
Тренер Селтіка Постекоглу близький до очолення Тоттенгема
Фото: Getty Images
#Селтік, #Тоттенгем, #Енджі Постекоглу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Селтіка Енджі Постекоглу близький до того, щоб очолити Тоттенгем.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зранку фахівець узгодив зі "шпорами" контракт на два роки з можливістю продовжити ще на сезон.

Нагадаємо, Кейн має намір продовжити кар'єру в Реалі.

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