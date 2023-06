Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн має намір продовжити свою кар'єру в Реалі.

Про це повідомляє Relevo.

29-річний англієць віддає перевагу саме цьому варіанту, попри ще один з Манчестер Юнайтед.

Керівництво мадридського клубу планує залучити посередників для переговорів зі "шпорами" через погані стосунки з Даніелем Леві.

