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Кейн має намір продовжити кар'єру в Реалі

Мадридці готові вести переговори через посередників
Сьогодні 08:54 212 0
Кейн має намір продовжити кар'єру в Реалі
Фото: Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Реал Мадрид, #Тоттенгем, #Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн має намір продовжити свою кар'єру в Реалі.

Про це повідомляє Relevo.

29-річний англієць віддає перевагу саме цьому варіанту, попри ще один з Манчестер Юнайтед.

Керівництво мадридського клубу планує залучити посередників для переговорів зі "шпорами" через погані стосунки з Даніелем Леві.

Раніше Кейн вийшов на друге місце в списку найкращих бомбардирів АПЛ.

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