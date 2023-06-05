Тоттенгем узгодив контракт з тренером Селтіка

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Селтіка Енджі Постекоглу стане наступним головним тренером Тоттенгема.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
З 57-річним австралійським фахівцем досягли усної домовленості. Сторони укладуть дворічну угоду з опцією продовження ще на один сезон.
Для завершення трансферу необхідно узгодити з Селтіком сумму компенсації.
Постекоглу працює у шотландському клубі з літа 2021 року. За цей час він здобув п'ять трофеїв.
Нагадаємо, Кейн має намір продовжити кар'єру в Реалі.
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