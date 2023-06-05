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Тоттенгем узгодив контракт з тренером Селтіка

Енджі Постекоглу влітку очолить лондонський клуб
Сьогодні 11:11 205 0
Тоттенгем узгодив контракт з тренером Селтіка
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Селтік, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Селтіка Енджі Постекоглу стане наступним головним тренером Тоттенгема.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

З 57-річним австралійським фахівцем досягли усної домовленості. Сторони укладуть дворічну угоду з опцією продовження ще на один сезон.

Для завершення трансферу необхідно узгодити з Селтіком сумму компенсації.

Постекоглу працює у шотландському клубі з літа 2021 року. За цей час він здобув п'ять трофеїв.

Нагадаємо, Кейн має намір продовжити кар'єру в Реалі.

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