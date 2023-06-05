Худжамов став тренером воротарів збірної України

Джерело - Центр новин.
Колишній голкіпер Шахтаря Рустам Худжамов увійшов до тренерського штабу Сергія Реброва в збірній України.
Про це повідомляє Центр новин.
Худжамов став тренером воротарів.
Крім того, повідомляється, що Українська асоціація футболу планує 6 червня провести офіційну презентацію нового головного тренера збірної України та його штабу.
Нагадаємо, головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров очолить збірну України.
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