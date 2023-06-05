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Худжамов став тренером воротарів збірної України

УАФ планує 6 червня провести офіційну презентацію нового головного тренера
Сьогодні 16:15 237 0
Худжамов став тренером воротарів збірної України
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров, #Рустам Худжамов

Джерело - Центр новин.

Колишній голкіпер Шахтаря Рустам Худжамов увійшов до тренерського штабу Сергія Реброва в збірній України.

Про це повідомляє Центр новин.

Худжамов став тренером воротарів.

Крім того, повідомляється, що Українська асоціація футболу планує 6 червня провести офіційну презентацію нового головного тренера збірної України та його штабу.

Нагадаємо, головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров очолить збірну України.

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