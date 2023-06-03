Ребров підтвердив роботу у збірній України

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров очолить збірну України.

Про це розповів сам український фахівець в інтерв'ю Сніданок з 1+1.

"Зараз ми вирішуємо це питання, тому що контракт з Аль-Айном розрахований до 30 червня. Тому ми ще не закінчили всі питання з контрактом. Проте справді завтра я вирушаю до Києва і, напевно, 6-го числа, вранці, я буду в столиці України Я вважаю і сподіваюся, що ми закінчимо всі справи з Аль-Айном, тому так, якщо все буде добре, я сподіваюся, ми підпишемо контракт.

Я вже місяць тому почав думати про матчі відбору. Збірна України – це дуже велика відповідальність, тому справді я зі своїм штабом почав працювати і вже кілька тижнів ми готуємось до цих ігор, оскільки це дуже важливо для нашої країни. Тим більше, у цей час, щоб національна команда представила нашу велику державу. Я готуюся вже деякий час. Ми принципово про все вже домовились. Тільки дозвіл Аль-Айну – і нічого не треба обговорювати", – сказав Ребров.