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Вірт: Динамо не зробило Вересу подарунок

Юрій Вірт прокоментував матч проти Інгульця
Сьогодні 12:25 298 0
Вірт: Динамо не зробило Вересу подарунок
#Верес, #Вірт, #Юрій Вірт

Джерело - nkveres.com.

Перемога над Інгульцем допоможе психологічно підготуватися гравцям Вереса до матчів плей-оф.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

"Враження сьогодні двояке. Є перемога, але вона не дозволила уникнути перехідних матчів. Подякував за гру футболістам. Бо налаштувати команду на гру було непросто. Всі читають чутки в ЗМІ, в усіх виникають питання. Попросив забути про все це і зосередитися на грі. Футболісти вийшли з максимальною концентрацією. І здобули перемогу. Ця перемога психологічно допоможе нам перед матчами плей-оф, бо ми тривалий час не могли виграти. Сподіваюся, цей емоційний поштовх дозволить виконати завдання на сезон і залишитися в УПЛ. Єдиний негатив - червона картка Василя Курка. 90+5-та хвилина і він отримує вилучення та пропустить наступну гру. Це єдиний мінус.

Щодо розмови після матчу з Сергієм Ковальцем - ми говорили про мій передматчевий коментар. Але жодних претензій я до нього не маю. Він прекрасний тренер, в нього хороша команда. Жодних претензій до них не маю. Але є речі, які бачить і розуміє вся Україна.

За грою Динамо ми слідкували. Микола Лапко був на тій грі. Олександр Шовковський не зробив нам подарунок. Але ми самі винні - надто багато втратили. Загалом по грі ми провели хороше друге коло. А от за результатом - не дуже. Не добрали своїх очок, втрачали концентрацію. Це наші проблеми", - розповів Вірт.

Раніше стали відомі всі учасники плей-оф за місце в УПЛ.

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