Стали відомі всі учасники плей-оф за місце в УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Завершилися матчі останнього туру чемпіонату України, а разом з ними визначилися команди, які зайняли 13 та 14 місце в турнірній таблиці УПЛ.
В очному матчі Верес обіграв Інгулець (1:0), але ця перемога не дозволила рівненському клубу покинути зону перехідних матчів. Обидві ці команди зіграють у перехідних матчах.
Плей-оф за місце в УПЛ
Перші матчі. 10 червня (субота)
Інгулець - ЛНЗ Черкаси
Металург Запоріжжя - Верес
Матчі-відповіді. 14 червня (середа)
ЛНЗ Черкаси - Інгулець
Верес - Металург Запоріжжя