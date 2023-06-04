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Стали відомі всі учасники плей-оф за місце в УПЛ

Сьогодні 17:25 453 0
Стали відомі всі учасники плей-оф за місце в УПЛ
#Верес, #Інгулець, #ЛНЗ Черкаси, #Металург

Джерело - Чемпіон.

Завершилися матчі останнього туру чемпіонату України, а разом з ними визначилися команди, які зайняли 13 та 14 місце в турнірній таблиці УПЛ.

В очному матчі Верес обіграв Інгулець (1:0), але ця перемога не дозволила рівненському клубу покинути зону перехідних матчів. Обидві ці команди зіграють у перехідних матчах.

Плей-оф за місце в УПЛ
Перші матчі. 10 червня (субота)

Інгулець - ЛНЗ Черкаси

Металург Запоріжжя - Верес

Матчі-відповіді. 14 червня (середа) 

ЛНЗ Черкаси - Інгулець

Верес - Металург Запоріжжя

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