Стали відомі всі учасники плей-оф за місце в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Завершилися матчі останнього туру чемпіонату України, а разом з ними визначилися команди, які зайняли 13 та 14 місце в турнірній таблиці УПЛ.

В очному матчі Верес обіграв Інгулець (1:0), але ця перемога не дозволила рівненському клубу покинути зону перехідних матчів. Обидві ці команди зіграють у перехідних матчах.

Плей-оф за місце в УПЛ

Перші матчі. 10 червня (субота)

Інгулець - ЛНЗ Черкаси

Металург Запоріжжя - Верес

Матчі-відповіді. 14 червня (середа)

ЛНЗ Черкаси - Інгулець

Верес - Металург Запоріжжя