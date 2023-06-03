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Хуст зіграв внічию з ФСК Маріуполь у матчі за місце у Першій лізі

Перша гра завершилась внічию
Сьогодні 16:12 215 0
Хуст зіграв внічию з ФСК Маріуполь у матчі за місце у Першій лізі
#Чемпіонат України, Перша ліга, #ФСК Маріуполь, #Хуст

Джерело - Чемпіон.

У першому поєдинок за місце у Першій лізі України Хуст зіграв внічию з ФСК Маріуполь.

Гра завершилась із рахунком 1:1.

На 32-й хвилині Владислав Чушенко отримав другу жовту картку та був вилучений з поля, залишивши ФСК "Маріуполь" у меншості.

Матч-відповідь відбудеться 10 червня.

Плей-оф за місце у Першій лізі

Перший матч, 3 червня

Хуст – ФСК Маріуполь 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 70 Приходько, 1:1 - 80 Михайличенко

Вилучення: Чушенка, 32

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