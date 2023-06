Клуби з Саудівської Аравії цікавляться підписанням Рамоса влітку

Клуби з Саудівської Аравії контактували із захисником ПСЖ Серхіо Рамосом щодо можливого переходу.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Рамос ще не прийняв рішення стосовно свого майбутнього. Він зробить це після розмови зі своєю родиною.

Нагадаємо, наприкінці червня у гравця спливає контракт з ПСЖ, а про новий сторонам домовитися не вдалося.

Saudi league clubs have already started to approach Sergio Ramos in the recent weeks, while he was still discussing his contract at PSG. ⚪️🇸🇦 #transfers



Ramos will decide his future soon with his family. It’s still open. pic.twitter.com/LdqO09Pfpr