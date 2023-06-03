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Клуби з Саудівської Аравії цікавляться підписанням Рамоса влітку

Рамос ще не прийняв рішення стосовно свого майбутнього
Сьогодні 14:40 132 0
Клуби з Саудівської Аравії цікавляться підписанням Рамоса влітку
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Серхіо Рамос

Джерело - Чемпіон.

Клуби з Саудівської Аравії контактували із захисником ПСЖ Серхіо Рамосом щодо можливого переходу.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо. 

Рамос ще не прийняв рішення стосовно свого майбутнього. Він зробить це після розмови зі своєю родиною. 

Нагадаємо, наприкінці червня у гравця спливає контракт з ПСЖ, а про новий сторонам домовитися не вдалося.

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