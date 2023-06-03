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Рамос оголосив про відхід з ПСЖ влітку

Наприкінці червня у гравця спливає контракт
Сьогодні 08:29 357 0
Рамос оголосив про відхід з ПСЖ влітку
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Серхіо Рамос

Джерело - Чемпіон.

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос влітку залишить паризький клуб.

Про це іспанець повідомив у своєму Твіттері.

"Завтра буде особливий день, завтра я прощаюся з ще одним етапом свого життя, прощаюся з ПСЖ. Я не знаю, скільки є місць, де можна відчувати себе як вдома, але ПСЖ, його вболівальники та Париж, безумовно, стали для мене одним з них", - написав Рамос.

Наприкінці червня у гравця спливає контракт, а про новий сторонам домовитися не вдалося.

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср має намір підписати Рамоса влітку.

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