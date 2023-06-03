Рамос оголосив про відхід з ПСЖ влітку

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос влітку залишить паризький клуб.

Про це іспанець повідомив у своєму Твіттері.

"Завтра буде особливий день, завтра я прощаюся з ще одним етапом свого життя, прощаюся з ПСЖ. Я не знаю, скільки є місць, де можна відчувати себе як вдома, але ПСЖ, його вболівальники та Париж, безумовно, стали для мене одним з них", - написав Рамос.