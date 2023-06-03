Рамос оголосив про відхід з ПСЖ влітку

Джерело - Чемпіон.
Захисник ПСЖ Серхіо Рамос влітку залишить паризький клуб.
Про це іспанець повідомив у своєму Твіттері.
"Завтра буде особливий день, завтра я прощаюся з ще одним етапом свого життя, прощаюся з ПСЖ. Я не знаю, скільки є місць, де можна відчувати себе як вдома, але ПСЖ, його вболівальники та Париж, безумовно, стали для мене одним з них", - написав Рамос.
Наприкінці червня у гравця спливає контракт, а про новий сторонам домовитися не вдалося.
Mañana será un día especial, mañana diré adiós a otra etapa de mi vida, adiós al @PSG_espanol.— Sergio Ramos (@SergioRamos) June 2, 2023
No sé en cuántos lugares uno puede sentirse como en casa pero, sin duda, el PSG, su afición y París han sido uno de ellos para mí. pic.twitter.com/961LqCYvQc
Раніше повідомлялося, що Аль-Наср має намір підписати Рамоса влітку.
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