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Марсель Маліновського зіграє з Аяччо, Страсбур Соболя - з Лор'яном: розклад матчів Ліги 1

Розклад матчів 38-го туру Ліги 1
Сьогодні 09:10 124 0
Марсель Маліновського зіграє з Аяччо, Страсбур Соболя - з Лор'яном: розклад матчів Ліги 1
#Брест, #Клермон, #Ланс, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Ліон, #Лор'ян, #Марсель, #Монако, #Монпельє, #Нант, #Ніцца, #ПСЖ, #Реймс, #Ренн, #Страсбур, #Труа, #Тулуза, #Осер, #Аяччо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 червня, відбудеться 10 матчів у межах 38-го туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
38 тур, 3 червня

22:00 Аяччо - Марсель

22:00 Брест - Ренн

22:00 Лор'ян - Страсбур

22:00 Монако - Тулуза

22:00 Нант - Тулуза

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22:00 Ніцца - Ліон

22:00 Осер - Ланс

22:00 ПСЖ - Клермон

22:00 Реймс - Монпельє

22:00 Труа - Лілль

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