Марсель Маліновського зіграє з Аяччо, Страсбур Соболя - з Лор'яном: розклад матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 червня, відбудеться 10 матчів у межах 38-го туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
38 тур, 3 червня
22:00 Аяччо - Марсель
22:00 Брест - Ренн
22:00 Лор'ян - Страсбур
22:00 Монако - Тулуза
22:00 Нант - Тулуза
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22:00 Ніцца - Ліон
22:00 Осер - Ланс
22:00 ПСЖ - Клермон
22:00 Реймс - Монпельє
22:00 Труа - Лілль
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