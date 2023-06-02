Фіорентина переграла Сассуоло у 38 турі Серії А

Фіорентина завершила чемпіонат перемогою над Сассуоло

Джерело - Чемпіон.

У межах 38-го туру італійської Серії А Сассуоло вдома поступилось Фіорентині.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Відзначимо, що Сассуоло догравала матч у меншості - на 82-й хвилині через другу жовту картку арбітр вилучив Руана Трессольді, а на 88 пряму червону картку отримав Рожеріу.

Чемпіонат Італії - Серія А

38 тур, 2 червня

Сассуоло - Фіорентина 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Артур, 1:1 - 70 Берарді (пен), 1:2 - 79 Сапонара, 1:3 - 83 Гонсалес

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