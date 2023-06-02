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Альба: Буду радий повернутися в Барселону, коли знадоблюсь

Іспанець попрощався з каталонцями
Сьогодні 15:49 222 0
Альба: Буду радий повернутися в Барселону, коли знадоблюсь
Фото: Getty Images
#Альба, #Барселона

Джерело - офіційний сайт Барселони.

Лівий захисник Барселони Жорді Альба покине команду по завершенню сезону.

Іспанець попрощався з каталонським клубом.

"Я не прощаюся, а кажу до скорої зустрічі. Я буду радий повернутися, коли я вам знадоблюсь. Я йду щасливим і з високо піднятою головою. Ніщо не вічне, хоча я хотів би бути тут більше років. Я віддав усе клубу", - сказав Альба.

  Хаві: Я не можу нікому гарантувати ігровий час

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