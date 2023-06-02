Альба: Буду радий повернутися в Барселону, коли знадоблюсь

Лівий захисник Барселони Жорді Альба покине команду по завершенню сезону.

Іспанець попрощався з каталонським клубом.

"Я не прощаюся, а кажу до скорої зустрічі. Я буду радий повернутися, коли я вам знадоблюсь. Я йду щасливим і з високо піднятою головою. Ніщо не вічне, хоча я хотів би бути тут більше років. Я віддав усе клубу", - сказав Альба.