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Хаві: Я не можу нікому гарантувати ігровий час

Тренер Барселони прокоментував ситуацію з Фаті
Сьогодні 13:46 159 0
Хаві: Я не можу нікому гарантувати ігровий час
#Барселона, #Фаті, #Хаві Ернандес

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Барселони Хаві не може гарантувати постійний ігровий час Ансумане Фаті.

Про це він розповів порталу BarçaTimes

"Будемо знати про наші плани стосовно Ансу наступного тижня. Ми ще нічого не вирішували. Ансу - гравець, який мені дуже подобається, і він допоміг нам. Я не можу нікому гарантувати ігровий час. Коли я підписую нового гравця, я не можу сказати йому, що він буде грати вічно. Я кажу йому, що він буде конкурувати з гравцями X і Y.

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Це Барса, а не громадська організація. Так. Але в серпні минулого року у нас був Жорді Альба. Потім з’явився Бальде, і мені довелося поставити його замість Альби, тому що він був кращим. Сказати, що хтось завжди буде грати, було б неправильно", - сказав Хаві.

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