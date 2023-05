Барселона підтвердила розірвання контракту з Альбою по завершенню сезону

Лівий захисник Барселони Жорді Альба покине команду по завершенню сезону.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

Іспанець та клуб розірвуть контракт за спільною домовленістю сторін.

Альба відіграв за Барселону 11 років.

FC Barcelona and Jordi Alba have reached an agreement to terminate the latter's contract binding him to the club until the end of the 2023/24 season