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Барселона підтвердила розірвання контракту з Альбою по завершенню сезону

Альба відіграв за Барселону 11 років
Сьогодні 15:43 108 0
Барселона підтвердила розірвання контракту з Альбою по завершенню сезону
Фото: Getty Images
#Альба, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Барселони Жорді Альба покине команду по завершенню сезону.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

Іспанець та клуб розірвуть контракт за спільною домовленістю сторін.

Альба відіграв за Барселону 11 років.

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