Мораес має намір розірвати контракт з Корінтіанс

Нападник Корінтіанс Жуніор Мораєс подав позов на клуб до суду, щоб розірвати контракт.

Про це повідомляє Globo.

Гравець також хоче стягнути компенсацію у розмірі 3,8 млн реалів (близько 750 тисяч доларів).

Основними аргументами адвокатів Жуніора для розірвання контракту з Корінтіанс є відсутність виплат від фонду вислуги років і некоректна оплата іміджевих прав.

Нападник намагався розірвати контракт з клубом через судову заборону, але його прохання було відхилене суддею.

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